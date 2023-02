Primavera, Inter-Bologna 1-1 risultato finale: festival delle occasioni sprecate

Termina 1-1 la sfida tra Inter e Bologna, prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera. Risultato sostanzialmente giusto, ma che avrebbe potuto essere profondamente diverso. Tanti rimpianti per i nerazzurri di Chivu che, soprattutto nel primo tempo, sprecano tante occasioni da gol, e vanificano il vantaggio realizzato da Esposito dopo soli 5 minuti. Nella ripresa i felsinei crescono e falliscono anche loro delle chance a tu per tu con Calligaris.

Squadre in campo per l'inizio del riscaldamento.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Bologna in maglia bianca.

Viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto in Turchia.

Subito una grande occasione per l'Inter: Martini non trova la porta da ottima posizione.

GOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEER!! ESPOSITOOOOO!! Gran giocata sulla destra di Carboni, che con un doppio passo salta un avversario e mette in mezzo un pallone teso a mezza altezza, Esposito in tuffo insacca di testa!

Tripla chance per l'Inter: ci provano Carboni con il sinistro, Curatolo in rovesciata e Grygar dal limite, si salva la difesa del Bologna.

Occasione colossale per il Bologna: Kassama sbaglia e lascia campo aperto a Raimondo, che sbaglia incredibilmente a tu per tu con Calligaris.

Cambio per il Bologna: entra Maltoni per Diop.

Occasione per l'Inter: angolo dalla sinistra, Kassama svetta a centro area e colpisce di testa, ma non inquadra la porta.

Doppio cambio per l'Inter: entrano Kamate e Pelamatti per Di Maggio e Pozzi.

Prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, reduce dalla bruciante eliminazione dalla Youth League ai calci di rigore contro gli ucraini del Ruh Lviv, cercano il riscatto contro il Bologna, che nella gara di andata si impose per 2-1. Ampio turnover per il tecnico nerazzurro: in difesa cambiano gli esterni, con Nezirevic e Pozzi ai lati dei confermati Kassama e Fontanarosa. A centrocampo chance da titolare per Di Maggio con Martini e Grygar, davanti spazio al tridente Carboni-Esposito-Curatolo. Calcio di inizio alle ore 13.