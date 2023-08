Primavera, pagelle Inter-Empoli: Spinaccè, debutto da sogno. Kamate croce e delizia

Stante 7 Si appiccica a un gigante come Corona e non gli fa vedere palla.

Cocchi 6,5 Il più giovane in campo (2007), anche contando le panchine, ma la differenza di età non si vede: gioca da ala aggiunta, senza dimenticarsi della fase difensiva.

Akinsanmiro 7 Motorino inesauribile in mezzo al campo, dimostra di essere subito in formissima. Corre, contrasta, supporta gli attaccanti e trova la prima rete con la maglia dell'Inter.

Quieto 6 Parte largo a sinistra, ma l'istinto lo porta costantemente ad accentrarsi e a piazzarsi tra le linee. Grande qualità, ma si accende solo a sprazzi. (dal 1' st Spinaccè 7 Ci mette 4 minuti per segnare il suo primo gol in Primavera, al secondo pallone toccato colpisce il palo, chiude con la fascia da capitano al braccio: non poteva sperare in un debutto migliore)