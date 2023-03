Primavera, pagelle Inter-Lecce: Akinsanmiro vivace, bene la linea difensiva

Fontanarosa 6,5 Torna in campo dopo la squalifica e non concede spazi sulla sinistra.

Akinsanmiro 7 Vivace, un peperino in mezzo al campo. Bene in entrambe le fasi, sfiora anche il gol. (dal 41' st Grygar sv )

Stankovic 6,5 Primo tempo a protezione della difesa, senza lasciare la sua zona di competenza. Nella ripresa prende in mano la squadra e manda in porta più volte i compagni.

Di Maggio 5 Non sfrutta l'occasione, non si vede nè in interdizione nè in proiezione offensiva. (dal 13' st Martini 5 Entra e si fa ammonire, una costante ormai)