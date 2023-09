Primavera, pagelle Inter-Torino: Kamate Re Mida, Di Maggio e Berenbruch sono ovunque

I nerazzuri di Chivu battono i granata 4-0 e si portano in testa alla classifica: le pagelle di Fcinter1908

Successo convincente per l'Inter Primavera, che schianta il Torino con un perentorio 4-0 e si porta momentaneamente in testa alla classifica, in attesa del Milan, impegnato domani a Firenze contro la Fiorentina.