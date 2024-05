Cocchi 6,5 Ancora una volta il fatto che sia il più giovane in campo non so nota: prende coraggio con il passare dei minuti e aumenta progressivamente il suo raggio d'azione, mettendo in mezzo una gran quantità di palloni interessanti. (dal 43' st Bovo sv)

Akinsanmiro 5,5 Macchinoso, poco brillante. (dal 25' st De Pieri 6,5 Ingresso positivo, svaria sulla tre quarti e prova a dare qualità alla manovra)

Stankovic 7 Più di carattere che di qualità, tiene in piedi la baracca tamponando le ripartenze della Lazio e cercando di dettare i tempo della manovra interista. Al 90' trova un gran gol, ma non basta per evitare il ko.

Di Maggio 7 Il migliore dell'Inter nel primo, e non solo per il bel gol segnato: corre per due, contrasta, si inserisce in avanti. Nella ripresa la stanchezza si fa sentire, e preferisce saggiamente non strafare. (dal 43' st Spinaccè sv)

Kamate 5 Si vede solo per il pallone appoggiato a Di Maggio in occasione del primo gol dell'Inter. Lontano parente del giocatore dominante visto a inizio stagione. (dal 21' st Quieto 6 Chivu gli chiede qualità e imprevedibilità, ricevendo risposte discrete)

Sarr 5 Mai pericoloso, non aiuta nemmeno in fase di non possesso. Male. (dal 21' st Lavelli 7,5 Come contro il Verona: entra e segna. Rapace dell'area di rigore, mette in apprensione tutta la difesa della Lazio. In questo momento non può restare fuori)

Owusu 6,5 Il più pimpante del tridente offensivo, cresce nella ripresa e sfiora anche il gol, ma viene fermato dal palo.

Chivu 5,5 La squadra, raggiunto il traguardo dei playoff, si è rilassata, forse anche comprensibilmente. I 7 gol incassati in 2 partite devono però far riflettere, come i 2 presi a tempo praticamente scaduto: certe disattenzioni non potranno ripetersi in semifinale. Servirà anche coraggio nelle scelte, soprattutto in attacco.

