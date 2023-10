Primavera, pagelle Sampdoria-Inter: erroraccio Maye, Kamate e Quieto in ombra

Maye 5 Attento e concentrato, in controllo totale fin quando non macchia la sua prestazione con l'erroraccio che consente alla Sampdoria di segnare.

Cocchi 6,5 Principale destinatario delle sventagliate di Stankovic, attacca bene sulla sinistra e non soffre in difesa. (dal 34' st Motta sv)

Akinsanmiro 5,5 Di nuovo in campo dopo l'infortunio, si alza spesso in posizione di trequartista ma è spesso confusionario. (dal 44' st Zuberek sv Bentornato!)

Bovo 6,5 Lascia i compiti di regia a Stankovic, e si fa apprezzare in fase di contenimento: alza il pressing e sporca tutte le linee di gioco della Sampdoria.

Di Maggio 6 Meno travolgente rispetto alle ultime uscite, con il rientro di Akinsanmiro si sposta sulla sinistra e ci mette un po' a trovare le misure. (dal 34' st Vedovati sv)

Kamate 5 Parte forte, facendo subito ammonire Langella. Sarà l'unico spunto della sua gara. (dal 15' st Berenbruch 6,5 Una scarica elettrica, porta la solita dose di corsa e dinamismo)

Sarr 6 Di nuovo a disposizione di Chivu dopo le recenti convocazioni in Prima Squadra, si dà molto da fare contro i difensori avversari ma non trova mai modo per rendersi pericoloso. Giornata difficile, salvata dal gol nel finale.

Quieto 5,5 In ombra, poco servito dai compagni. (dal 34' st Spinaccè sv)

Chivu 6 Ritrova pedine importanti e manda in campo una squadra con personalità e consapevolezza dei propri mezzi, ma l'effetto si spegne in fretta. Passo indietro rispetto alle recenti prestazioni, mezzo voto in più per aver evitato la sconfitta.

