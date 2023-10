Primavera, Sampdoria-Inter 1-1 risultato finale: Sarr evita la prima sconfitta

Di Maggio entra in area dalla sinistra e scarica per Bovo, il suo mancino viene deviato: corner per l'Inter.

Inter in avanti: Quieto pesca sul palo lontano Kamate che rimette in mezzo di testa, la difesa della Sampdoria si rifugia in calcio d'angolo.

Nella ripresa i ritmi calano sensibilmente e lo spettacolo ne risente. La Sampdoria, tuttavia, riesce a passare in vantaggio: grave errore di Maye, che si fa rubare palla ingenuamente da Conti. Il capitano blucerchiato entra in area e serve in mezzo Polli, che da due passi non può sbagliare. L'Inter prova a riaffacciarsi in avanti in maniera disordinata, e nel finale trova la rete del pareggio: Sarr viene steso da Porzi, l'arbitro indica il dischetto e lo stesso numero 9 nerazzurro spiazza il portiere avversario. Da segnalare allo scadere l'ingresso in campo di Zuberek, di nuovo a disposizione dopo più di 8 mesi trascorsi ai box.