Primavera, pagelle Monza-Inter: Stankovic canta e porta la croce, male l’attacco

De Pieri 6 La grande sorpresa di giornata: pronti, via, e dopo 5 minuti va vicino al gol. Al debutto da titolare con la Primavera, lascia intravedere qualità interessanti ma si spegne in fretta. (dal 12' st Quieto 6 Pochi squilli)

Zuberek 5,5 Fisico da corazziere che ancora non sa sfruttare al meglio: fa a sportellate con i difensori avversari, si innervosisce per i tanti falli subiti e non fischiati e perde lucidità. (dal 12' st Spinaccè 5,5 Non lascia il segno)