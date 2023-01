Primavera, pagelle Sampdoria-Inter: Iliev unica luce nel buio, difesa da incubo

Prima sconfitta del 2023 per l'Inter Primavera, che perde 2-1 sul campo della Sampdoria e vede interrompersi a 6 la striscia di risultati utili consecutivi in campionato.

Botis 5,5 Non ha particolari colpe sui gol della Sampdoria, ma non dà sicurezza alla squadra, soprattutto sui palloni alti.

Nezirevic 5 Appena arrivato e subito gettato nella mischia dal primo minuto, l'impatto con il calcio italiano non è dei migliori: disattento in marcatura sul primo gol della Sampdoria, soffre l'aggressività di Migliardi. Da rivedere. (dal 41' st Dervishi sv )

Di Pentima 5 Prima sconfitta dell'Inter in campionato da quando c'è lui in campo. Ha responsabilità sul raddoppio della Sampdoria.

Fontanarosa 5 Travolto come il resto dei compagni dall'inizio arrembante della Sampdoria. Montevago, suo compagno in Nazionale Under 20, lo mette spesso in difficoltà.