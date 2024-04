Aidoo 5,5 Non impeccabile in entrambe le fasi. Ammonito, esce nella ripresa. (dal 23' st Miconi 7 Ma che gol ha fatto? Si regala una giornata da ricordare con un'azione personale che strappa applausi)

Berenbruch 7,5 Letteralmente ovunque: va al tiro, contrasta, riparte, lo ritrovi nella propria area di rigore a chiudere in scivolata, confeziona l'assist per il raddoppio di Quieto. Giocatore universale.

Spinaccè 5,5 Chiuso nella morsa composta da Loeffen e Corradini, non riesce a rendersi pericoloso. (dal 9' st Zarate 6,5 Entra bene in campo, con una personalità non scontata per un classe 2007)