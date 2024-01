Primavera, pagelle Torino-Inter: Stante e Stabile insuperabili, bentornato Owusu

Termina con un pareggio per 0-0 la sfida tra Torino e Inter , prime due della classifica del campionato Primavera.

Raimondi 6,5 Risponde presente quando chiamato in causa.

Aidoo 6 Njie è un cliente particolarmente pericoloso e lo costringe sulla difensiva, ma lo contiene bene. Poco propositivo, però, in avanti. (dal 28' st Miconi 6 Minuti finali)

Stante 7 Come al solito bada alla sostanza, e non concede nulla agli attaccanti avversari. Non stupisce più.