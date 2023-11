Primavera, pagelle Verona-Inter: Kamate uomo in più, giornata no per Calligaris

Stante 7 Solita prestazione in cui non concede nulla agli attaccanti avversari.

Di Maggio 6,5 Fa sempre la scelta giusta con lucidità, pur senza strafare. Mette a referto l'assist per il gol di Kamate. (dal 15' st Berenbruch 6 Stavolta non cambia il ritmo della partita)

Kamate 7 Sesto gol nelle ultime 6 partite giocate in campionato, settimo stagionale: per distacco, l'uomo in più di questa Inter. in questo momento ogni palla che tocca diventa oro, anche nelle giornate non particolarmente brillanti. (dal 35' st Diallo sv)