Inter, doppio appuntamento con la Procura. Prima Lukaku, poi Conte: cosa rischia il tecnico

La prossima settimana la Procura Federale convocherà l'attaccante e il tecnico dell'Inter per fare chiarezza sui due episodi

Settimane movimentate in casa Inter. La stagione entra nel vivo, la proprietà tratta la cessione del club e, come se non bastasse, ci sono ancora da risolvere le questioni Ibra-Lukaku e Conte-Agnelli .

Come spiega il Corriere della Sera "L’Inter, impegnata domani contro la Lazio (da valutare l’impiego dall’inizio di Vidal), la prossima settimana avrà due appuntamenti con la Procura Federale. Il primo a essere chiamato sarà Romelu Lukaku per il diverbio con Ibrahimovic. Il centravanti non dovrebbe rischiare nulla. Poi sarà la volta del tecnico, Antonio Conte, per il litigio con Andrea Agnelli in Coppa Italia. Difficile una squalifica per l’allenatore per il gesto del dito medio, dovrebbe cavarsela con una multa".