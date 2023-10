Zazzaroni: “Napoli e Inter le più complete, sono più o meno sullo stesso piano. La Juve…”

"La Juve non è attrezzata per vincere, la squadra più completa è il Napoli assieme all'Inter", spiega Zazzaroni

"Continuo a pensare che la Juventus non sia da scudetto, gli manca tutto. Il centrocampo ha poca qualità, è da quarto posto, al massimo secondo o terzo. Se vince lo fanno santo Allegri. Non è attrezzata per vincere, la squadra più completa è il Napoli assieme all'Inter. Le metto più o meno sullo stesso piano, Napoli-Milan è fondamentale per Garcia e anche per Pioli. Se batte il Milan, Garcia rientra nel giro e ha dato una bella spinta. Se perde rischia il posto"