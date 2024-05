Arrivato a zero la scorsa estate dall'Inter, Milan Skriniar ha vissuto con non poche difficoltà la sua prima stagione al Psg. Partito titolare insieme a Marquinhos , il difensore slovacco non ha convinto fino all'infortunio che lo ha tenuto fuori quasi tre mesi. Dal suo ritorno in campo, Skriniar ha offerto prestazioni quasi sempre sotto la sufficienza, tanto da finire dietro a Beraldo.

Secondo quanto riporta L'Equipe, un addio a fine stagione del difensore non è un argomento tabù al Psg. Il profilo dello slovacco non si adatta allo stile di gioco che Luis Enrique vuole dai suoi difensori centrali, in particolare per quanto riguarda l'uscita palla al piede. Bisogna ancora trovare una via d'uscita e soprattutto convincere il giocatore. Cosa non facile visto che l'entourage dello slovacco ha informato L'Equipe che una partenza non è nei loro piani.