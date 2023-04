Repubblica – Inter, serve una psicologa: l’intuizione di Marotta con Conte che aveva…

Niente ritiro per l'Inter pre-Juventus: cosa c'è dietro la scelta di Simone Inzaghi? Ecco l'aneddoto svelato da Repubblica

Niente ritiro. Simone Inzaghi ieri ha lasciato libera la squadra prima della partenza per Torino fissata per oggi. Cosa c'è dietro la scelta dell'allenatore dell'Inter? Ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, che ha svelato un interessante aneddoto.

"Dopo avere analizzato al video i madornali errori che hanno portato alla sconfitta con la Fiorentina — la terza di fila, la quarta nelle ultime cinque partite giocate, la decima in campionato — Inzaghi ha lasciato liberi i giocatori. Niente ritiro, appuntamento questa mattina e tutti a Torino.

Mossa Marotta: ecco la psicologa

Chissà che a suggerire la linea soft non sia stata Lucia Bocchi, la psicologa che ha aiutato Sofia Goggia a superare i momenti più difficili, già con la squadra ai tempi di Conte, e ora a disposizione di Lautaro e compagni. A introdurre la figura è stato Marotta, che alla Juve chiamò lo psicoterapeuta Giuseppe Vercelli, importante al punto da sedere sulla seconda panchina durante le partite. Serve davvero una psicologa per capire come sia possibile che una squadra batta il Barcellona ma crolli con Spezia ed Empoli”, si legge.