Quanti stranieri in rosa? Inter addirittura tredicesima in Serie A. Milan sul podio

Hanno tutti puntato il dito contro l'Inter per anni, fino allo sfinimento. L'elevato tasso di stranieri in rosa sembrava peccato mortale del club nerazzurro, costretto alla gogna dall'opinione pubblica, secondo la quale la Beneamata non si preoccupava troppo di salvaguardare i talenti italiani. Nell'ultimo periodo però, in particolare dall'arrivo di Marotta, ad Appiano Gentile è nato uno zoccolo duro azzurro sempre più robusto. L'Inter ha cambiato filosofia e punta sui talenti nostrani per consolidare il proprio progetto.

Da quando ciò è avvenuto, il numero di stranieri in rosa non sembra essere più tema meritevole di attenzione. Le squadre che ne hanno più dei nerazzurri aumentano col passare delle sessioni di mercato, ma nessuno se ne preoccupa più. Giusto, per correttezza, dare una sbirciata però a tale classifica, proposta in via eccezionale da Transfermarkt. La squadra di Simone Inzaghi si posiziona addirittura al tredicesimo posto, con 16 stranieri, al pari di Lazio, Fiorentina e Sassuolo. In cima c'è l'Udinese, con addirittura 30 stranieri in rosa, seguita a distanza da Lecce (22) e Milan (21), che chiude il podio insieme a Torino, Genoa, Salernitana e Verona che ne hanno altrettanti.