Serie A quarta nel ranking Uefa, Germania nel mirino. Per i club c’è il ricco Mondiale nel 2025

La prossima stagione l'Italia potrebbe avere 5 squadre in Champions, l'obiettivo è arrivare tra le prime due nel ranking

Annata straordinaria per le italiane in Europa. Inter e Milan si giocheranno in semifinale l'accesso alla finale di Champions League, Juve e Roma hanno raggiunto la semifinale di Europa League e potenzialmente potrebbero ritrovarsi in finale. E la Fiorentina è in semifinale della Conference League. A migliorare è, così, anche il ranking Uefa.

"Nella classifica generale siamo ancora quarti, ma a soli due punti e mezzo dalla Germania: vincendo le tre coppe potremmo chiudere la stagione con un sorpasso. Nella classifica stagionale siamo a pochi centesimi dagli inglesi, anche qui non è impossibile mettere la freccia avendo cinque squadre contro due. Il coefficiente del 2022-23 (20,4) è il più alto della nostra storia. È molto probabile che cominceremo la prossima stagione al terzo posto, all’inseguimento di Inghilterra e Spagna, sempre in fuga ma meno irraggiungibili. Non è come negli anni 90, quando eravamo i signori del ranking, al comando di questa classifica dal 1986 al 1999 (escluso il 1990 al 2° posto), ma qualcosa sta cambiando", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Il ranking Uefa è vitale. Da quando è stata poi introdotta la nuova formula “4 X 4”, un discreto privilegio per i campionati top, ci siamo assicurati una stabilità prima sconosciuta in Champions: sempre 4 club nei gruppi. Non ne abbiamo approfittato, ma siamo rimasti nel giro. Ora la Champions cambia ancora: dal 2024-25 fase finale a 36 squadre in un solo gruppo, sempre 4 club per le prime 4 nazioni. Quindi l’obiettivo resta non scendere sotto la linea di sicurezza: con il quinto posto avremmo invece 3 squadre al gruppo e una ai playoff. Però il contingente può aumentare perché il regolamento prevede che i due campionati con il miglior ranking stagionale abbiano diritto a una squadra in più. Meglio finire secondi la prossima stagione.

Non è però escluso che in Champions 23-24 avremo 5 squadre. Il caso di scuola è se Inter o Milan vincono questa Champions e arrivano in campionato oltre il quarto posto. Oppure se Juve o Roma si prendono l’Europa League e sono anche loro oltre il quarto posto in Serie A. Fare troppi calcoli è quasi impossibile, tra la situazione della Juve, una classifica mutante, cinque nelle semifinali, una tra Fiorentina e Cremonese che si giocherà la finale di Coppa Italia (che dà un posto di diritto in Europa League) e, infine, la sentenza della Corte Ue che può sbarrare la strada a Juve, Real e Barça in caso di incompatibilità con la Superlega. Comunque: massimo 8 club totali e 5 in Champions.

Il ranking Uefa per club conta di più. Una volta serviva per i sorteggi, oggi dà un posto nel ricco Mondiale per club Fifa che comincia nel 2025. Si parla di un montepremi di 150 milioni per le 32 finaliste. Le europee sono 12: le 4 vincenti delle Champions dal ‘21 al ‘24 (finora Chelsea e Real Madrid) e le 8 con il miglior ranking Uefa ‘21-24. Con il limite di non più di due club per nazione (a meno che non ci siano tre vincenti). In questo momento le 8 sarebbero City, Bayern, Villarreal, Roma, Psg, Juve, Benfica e Lipsia. Tra le italiane, l’Inter è 3°, poi Napoli e Milan. Ma c’è un altro anno", chiude Gazzetta.