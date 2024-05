Lautaro ha fatto un miglioramento incredibile, in campo ma anche fuori dal campo. Ho avuto modo di parlare coi ragazzi e ha fatto un miglioramento importante nella gestione, nel capire i momenti, quelli più difficili ma anche quando tutto va bene serve comunque una guida. E lui è perfetto per questo ruolo. Rinnovo? Non credo ci siano dei grandi problemi, c'è stato il cambio proprietà dovranno capire, c'è stato un rallentamento, è normale. Ma mi auguro che Lautaro possa giocare nell'Inter per tanti altri anni perché è un giocatore importante, che può dare tanto all'Inter e che l'Inter gli possa dare tanti.