Ravezzani: “Primo anno vero di Marotta all’Inter e nessuno parla del fatto che…”

Primo anno vero di Marotta all’Inter e risultati sotto gli occhi di tutti. La squadra nerazzurra ha migliorato sensibilmente le prestazioni sul campo. Fabio Ravezzani commenta così il percorso della società interista.

“Comunque vada, la prima stagione completa con Marotta rivale ha fatto registrare la peggior stagione della Juve e la migliore dell’Inter negli ultimi 7 anni. Eppure non ne parla quasi nessuno. Per chi non capisce spiego meglio. Agnelli fa fuori Marotta a settembre (curioso, no?) di 2 anni fa, convinto che non serva più. Da allora risultati e conto economico della Juve sono peggiorati in modo evidente. L’Inter lo ha preso e al primo anno è seconda e in finale di EL”, il commento del direttore di Telelombardia.