Caso Spalletti, Ravezzani a gamba tesa sull’ex tecnico dell’Inter: “E si offende pure!”

“L’Inter mi ha pagato per farmi stare a casa”. Le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, che ha commentato provocatoriamente il mancato approdo al Milan, hanno ovviamente suscitato grandi polemiche. L’Inter ha fatto trapelare la sua posizione ufficiale (Leggi qui) e anche sui social non sono mancati i commenti.

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha preso le parti della società nerazzurra: “Dunque, l’Inter tra giugno e ottobre dà 2 milioni a Spalletti per lasciarlo a casa. Lui si presenta dicendo che lo vuole il Milan e chiede un’ulteriore buonuscita per rescindere. L’Inter propone un altro milione di euro. Spalletti dice che non basta e si offende pure? Mah…”.