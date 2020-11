Cds – Real-Inter, le pagelle: Lautaro il migliore. Hakimi stordito. De Vrij…”

Lautaro da 7 e Hakimi da 4,5. Sono il migliore e il peggiore secondo il Corriere dello Sport. Il giorno dopo Real-Inter, il quotidiano promuove il Toro e boccia il marocchino: “Finché lo marca Sergio Ramos ha serie difficoltà, ma appena il controllo passa dal capitano a Varane, il Toro centra il colpo con un gol davvero bello, da grande centravanti. E dopo la rete, anche l’assist per il 2-2 di Perisic“.

Il giudizio su Hakimi: “Il ritorno a Madrid lo stordisce. In un paio di minuti commette due errori imperdonabili. Il primo in attacco, quando sbaglia la scelta finale di un bel contropiede, il secondo quando, con un folle passaggio indietro, lancia Benzema in gol. Da lì, non si riprende più“.

Anche de Vrij insufficiente, per l’olandese il voto è 5: “Per mezz’ora ha il controllo della difesa, ma nell’attimo che decide la partita perde Sergio Ramos andando a sbattere sul blocco di Casemiro. E’ più grave l’errore sul 3-2: esce su Valverde fino a metà campo, non lo intercetta e scopre la difesa“.

Bene invece Barella, voto 6,5: “Se Conte, un anno fa, spiegando le sconfitte europee dell’Inter, lamentava la sua scarsa esperienza, ora può essere soddisfatto: anche se non è proprio espertissimo, è a lui che la squadra si rivolge per risolvere i problemi. E’ il più lucido e l’assist di tacco per la rete di Martinez è il capolavoro di questa partita“.

Voto 6 per Antonio Conte: “L’Inter crea tanto, ma al tempo stesso sbaglia tanto. Ora la situazione nel girone si fa complicata”.