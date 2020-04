Mercato, Real choc: deve tagliarne ben 12. Nomi grossi a rischio: da Bale a Modric fino a…

Il Real Madrid, per effetto della crisi, dovrà fare i conti con la questione esuberi. L’incertezza regna anche dalle parti della ‘Casa Blanca’ e, nei prossimi mesi, il club più titolato del mondo si vedrà costretto a ‘tagliare’ 12 calciatori sui 37 (26 in prima squadra e 11 in prestito) sotto contratto.

La stima è stata pubblicata oggi da As che sottolinea come alcuni prestiti torneranno di certo al Bernabeu.

I big con il futuro contrattuale incerto sono Bale, Modric, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Ceballos, Vallejo, Marcelo e Mendy. Da valutare le posizioni di Mariano e Jovic, oltre a quelle dei prestiti sparsi un po’ ovunque, come Luca Zidane, uno dei figli di ‘Zizou’, De Frutos, Manu Hernardo.

Difficile, invece, che il club rinunci ai vari Odergaard, Hakimi, Mayoral, Oscar Rodriguez, Reinier, Vinicius Junior e Rodrygo. Situazione in divenire, dunque, con il presidente Florentino Perez e i suoi emissari al lavoro per contenere i costi di gestione.

(Ansa)