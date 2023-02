CdS – Inter, Lukaku o Dzeko col Porto? Rebus Inzaghi, come ci arrivano i due

È il grande dilemma di casa Inter per la ripresa della Champions League in programma mercoledì contro il Porto

Alessandro Cosattini

Dzeko o Lukaku, Lukaku o Dzeko. È il grande dilemma di casa Inter per la ripresa della Champions League in programma mercoledì contro il Porto. Valutazioni in corso da parte di Simone Inzaghi e del suo staff, come evidenziato anche dal Corriere dello Sport oggi.

Dzeko o Lukaku col Porto — "Con le note della Champions a riecheggiare in lontananza, c’è un posto in bilico per una scelta da compiere. Nell’attacco dell’Inter la certezza Lautaro non si tocca, ma accanto a lui c’è piena concorrenza tra Lukaku e Dzeko per una maglia da titolare nella notte di gala di mercoledì contro il Porto.

Il belga ci arriva con il vento che spira a suo favore: il rigore trasformato al secondo tentativo contro l’Udinese l’ha fatto tornare a esultare davanti al proprio pubblico e può rivelarsi una spinta ulteriore per tornare ai livelli di un tempo. Come già successo contro la Sampdoria Inzaghi l’ha tenuto in campo poco più di 65’, consentendogli di risparmiare qualche energia in un periodo di graduale recupero dopo una stagione fin qui tribolata. Dall’altro lato Dzeko è rimasto in campo per tutta la partita, ha faticato tantissimo a lasciare un minimo segno e quando ne ha avuto l’occasione, l’ha sprecata calciando addosso a Silvestri. In pochi giorni passeranno dalla titolarità in contemporanea contro la squadra di Sottil al bivio della Champions, di fronte al quale ne resterà soltanto uno e l’altro dovrà accomodarsi in panchina", si legge sul quotidiano.