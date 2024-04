L'ultima volta che sono stato in Italia ho incontrato tanta gente che mi ha mostrato grande affetto: io credo che se i tifosi dell'Inter hanno tutta questa gratitudine nei miei confronti, come ne ho io per il club, questo amore che c'è, è perchè abbiamo fatto le cose per bene. Sono molto tranquillo, ho sempre provato a dare il meglio di me per difendere quei colori".