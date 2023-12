Moratti: “Roberto Carlos vendita obbligata. Recoba? Chi me lo diede mi disse…”

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Radio Serie A, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato così dei suoi rimpianti

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Radio Serie A, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato così dei suoi rimpianti: "Mi è spiaciuto aver mandato via Simoni dalla sera alla mattina. Poi Roberto Carlos, ma era una vendita obbligata. Poi Pirlo perché non ha trovato un allenatore che lo sostenesse, dovevo difenderlo di più".