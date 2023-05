Champions, record assoluto d’incassi per Inter-Milan: sold out da 12 milioni

Un altro record di incassi in quesa stagione. L'ufficialità arriverà domani sera, una volta che sarà iniziato il derby di ritorno di Champions League tra Inter e Milan. "A ogni modo - sottolinea il Corriere dello Sport - la cifra finale sarà attorno ai 12 milioni, euro più o euro meno . E non è ancora scontato che quella quota verrà effettivamente superata. Il cassiere di viale Liberazione si sta sfregando le mani, ma non ha finito di fare i suoi conti.

Demoliti, comunque, i numeri dell’andata, che aveva già fissato un nuovo primato. Una settimana fa, infatti, il Milan aveva comunicato un incasso di 10.461.705 per 75.532 spettatori. L’Inter, per l’occasione, ha fissato prezzi più alti, ma nulla ha fermato i tifosi nella caccia al biglietto. Ovviamente sarà tutto esaurito. Ma non solo sugli spalti, anche in tribuna stampa. Molte le richieste di accredito. Tanto più che saranno addirittura 50 i broadcaster presenti sul posto per produrre direttamente l’evento. E si tratta di una cifra senza precedenti", si legge.