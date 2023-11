Inter, tabella ad hoc per Pavard: le prossime tappe e quando può tornare

Ci vorrà tempo per rivedere Benjamin Pavard in campo nell’Inter, come ribadito anche da Simone Inzaghi prima della sosta per le nazionali. Fino al termine del mese di novembre circa, il difensore resterà col tutore in seguito alla lussazione della rotula. Poi inizierà il percorso riabilitativo e non sarà a disposizione di Simone Inzaghi fino al termine del mese di dicembre circa. L’obiettivo è provare a tornare entro il termine del 2023, altrimenti il rientro slitterà a inizio 2024. È proprio in bilico il francese, si saprà solo una volta che toglierà il tutore e terminerà così la prima frase del percorso di recupero.