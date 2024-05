"La regola aurea di casa Inter non cambierà neanche adesso che la squadra ha visto le stelle: il mercato è rigorosamente a saldo zero, vietato spendere di più di quanto si incassi. Ogni desiderio, come quello di Inzaghi di una quinta punta, finisce per sbattere contro la spietata realtà contabile. Il piano nerazzurro per le uscite è, quindi, un necessario stop per fare benzina e, magari, ripartire più veloci. Quest’anno, poi, almeno in teoria, il club di Zhang vorrebbe proteggere i gioielli della casa: ai tifosi piacerà sapere che nessun big strategico è nella famosa lista dei sacrificabili", scrive La Gazzetta dello Sport.