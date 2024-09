Repubblica – Inter, partnership in Arabia: in arrivo altre Academy

In Arabia Saudita cercano investitori per sostenere il movimento calcistico. Lo fanno all’estero, con un giro d’orizzonti che riguarda anche l’Italia e i nostri club. Come? Lo spiega nel dettaglio il collega Franco Vanni per Repubblica. Si legge infatti: “Un documento di 46 pagine, per presentare lo Sport saudita al mondo e per “attrarre nuovi investitori sportivi locali e internazionali, per supportare gli ambiziosi obiettivi del regno per il settore”, come si legge nell’introduzione, firmata dal Misa, il ministero per gli Investimenti.