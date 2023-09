Repubblica: “Inter, Zhang vuole rifinanziare. C’è una parola che non dice mai ai dirigenti”

Nonostante non passi settimana senza un’indiscrezione sul possibile passaggio di mano del club, il numero uno nerazzurro continua a parlare di rifinanziamento

Il Consiglio d'amministrazione dell'Inter ieri ha approvato il bilancio dell'anno fiscale 2022/23: i ricavi sono in crescita e le perdite piano piano diminuiscono. E va in quest'ottica, spiega Repubblica, la volontà di Steven Zhang di restare al comando del club: "La parola che non compare mai, nei dialoghi fra il 31enne proprietario dell’Inter e i suoi manager, è cessione.