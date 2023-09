CdS – L’Inter si affida a Thuram: da occasione di mercato a prima scelta in attacco

L'Inter, prima in classifica a punteggio pieno dopo 5 giornate, riprende la propria marcia in campionato ospitando il Sassuolo. Inzaghi, per quanto riguarda l'attacco, si affiderà ancora una volta alla coppia Lautaro-Thuram. E proprio il francese, come scrive il Corriere dello Sport, è stato uno dei protagonisti di queste prima uscite stagionali: "Nei piani originari avrebbe dovuto essere il dopo-Dzeko, da aggiungere ad un attacco che, oltre a Lautaro, avrebbe potuto contare sul ritorno di Lukaku. Da svincolato, era un'occasione da sfruttare dopo il mancato accordo con il bosniaco, che voleva un biennale e non certo a cifre di favore. Per di più, soffiarlo al Milan ha regalato un piacere supplementare. Il voltafaccia di Big Rom, invece, ha stravolto lo scenario. E Thuram ha automaticamente salito uno scalino, divenendo la prima scelta come partner del Toro".