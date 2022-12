Repubblica – Mac Allister, ci sono anche Inter e Juve: “Può essere l’erede di Barella”

Il centrocampista argentino si è messo in luce al Mondiale attirando le attenzioni di molte squadre, per il quotidiano ci sarebbe anche l'Inter

“Tra le rivelazioni del torneo in Qatar c’è di sicuro Alexis Mac Allister centrocampista del Brighton e dell’Argentina. Dinamismo, ferocia agonistica, qualità e senso tattico fanno del classe 1998 un giocatore moderno: non a caso, è già diventato uomo mercato. Tanti club dopo aver ammirato le sue prestazioni al Mondiale – 6 partite, 1 rete, 1 assist – hanno contattato il Brighton per chiedere informazioni sull’argentino, che alla vigilia di Natale ha compiuto 24 anni. Benfica e Borussia Dortmund (che al termine della stagione saluterà a suon di milioni Jude Bellingham) le due squadre più interessate a Mac Allister, ma anche Juventus e Inter si stanno muovendo con decisione sul piccolo (174 centimetri d’altezza) ma talentuoso centrocampista”, spiega Repubblica.

“La Juventus si è iscritta alla corsa e nelle prossime settimane è atteso un summit con l’entourage del calciatore per studiare le mosse future, l’Inter ci pensa come eventuale sostituto di Barella (se sarà costretta a giugno a vendere l’azzurro), ma nelle ultime ore un’altra pericolosa concorrente si è inserita sull’argentino: il Liverpool. La squadra di Klopp, già pronta a sfidare il Real Madrid per Enzo Fernandez e Jude Bellingham, entrambi al momento attratti dal club di Florentino Perez, ha indicato alla propria dirigenza il nome di Mac Allister come rinforzo ideale per il centrocampo”, aggiunge il quotidiano.