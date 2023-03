Inter, su Retegui relazioni positive: “Anche perché sarà sicuramente addio a…”

Come riportato, l'Inter sogna ancora Paulo Dybala. Ma la tradizione nerazzurra, piena di argentini, fa sì che non ci sia solo la Joya come obiettivo per l'attacco della prossima stagione. Spiega Tuttosport: "C'è un altro argentino a intrigare l'Inter che a fine stagione, al di là dei ragionamenti su Lukaku (Dzeko è in scadenza, ma dovrebbe rinnovare), dirà quasi sicuramente addio a Correa.