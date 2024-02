È stato come un fulmine a ciel sereno l'esonero di Mourinho. Dopo risultati altalenanti, la Roma ha deciso di esonerare lo Special One e prendere in corsa Daniele De Rossi. Il Messaggero racconta un retroscena avvenuto dopo l'esonero del portoghese. "La cena dell’altro giorno in uno stabilimento di Ostia è stata apprezzata dal gruppo, funestato dall’addio traumatico di Mourinho. Uno spogliatoio che aveva bisogno di un ritorno alla normalità, dopo tre anni vissuti sulle montagne russe umorali del portoghese".