Inter-Juve 2018, caso Pjanic-Rafinha: il dialogo tra Orsato e Valeri nei frame de Le Iene

Questa sera su Italia 1 andrà in onda il servizio che racconta quanto accaduto tra arbitro e sala Var nella gara che si giocò al Meazza

Sono passati ormai tre anni da quell'episodio. Il famoso fallo di Pjanic su Rafinha è stato ed è tornato ad essere un caso. È tornato ad esserlo perché la redazione de Le Iene - noto programma di Italia1 - ha scovato il video inedito privo dell’audio della sala Var di Inter-Juve 2018 e ricostruito, tramite i labiali dei presenti, i dialoghi spariti che aveva già chiesto, invano, all’epoca la procura federale. C'era Pecoraro allora a capo della Procura, ma dichiarò proprio allo stesso programma che era riuscito ad avere le immagini e non l'audio delle comunicazioni tra arbitri in campo.

Nel servizio, in onda nella puntata di stasera in programma dalle 21.10, si vedranno le immagini inedite dell'episodio. E quelle immagini potrebbero chiarire quanto accaduto durante la partita, attraverso la lettura dei labiali di due ragazzi sordi, che hanno decifrato quanto si sono detti Valeri (che era al Var) e Orsato (che era il direttore di gara).

Gli arbitri protagonisti dell’episodio hanno sempre sostenuto che Orsato, l’arbitro in campo, sull’episodio del fallo di Pianjc, non avrebbe parlato con il Var, ma durante l’indagine anche la squadra mobile nota che Valeri parla più volte schiacciando il pulsante rosso che lo mette in collegamento con Orsato. Cosa si dicono allora? Entrambi dichiarano che il Var avrebbe chiesto all’arbitro in campo chi intendesse ammonire al fine di evitare uno scambio di persona.