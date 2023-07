CdS – Inter, riflessioni profonde sull’attaccante. Morata il preferito di Inzaghi, ma…

Dopo la pista Lukaku tramontata ora l'Inter deve lavorare per consegnare a Inzaghi un attaccante per completare il reparto

Morata-Balogun, sembra essere un testa a testa. Ma potrebbe non essere così. Perché l'Inter, dopo aver detto no a Lukaku, ragiona sulla soluzione migliore per l'attacco. Inzaghi spinge per avere il prima possibile un nuovo centravanti, ma l'Inter non ha fretta e riflette in attesa della giusta occasione.