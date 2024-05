"L'attesa è una conseguenza pressoché naturale e non potrebbe essere altrimenti. La situazione societaria che tiene banco in casa Inter costringerà a far aspettare anche Nicolò Barella e Simone Inzaghi sul fronte rinnovi, oltre alla situazione di capitan Lautaro. Come per l’attaccante, anche per il centrocampista il discorso è aperto ormai da diverso tempo mentre per il tecnico se ne parlerà a campionato finito. In ogni caso la situazione attuale di attesa va annoverata tra le possibili conseguenze del passaggio di proprietà che corrono su un binario parallelo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle due trattative per i rinnovi di Barella e Inzaghi. Trattative rallentate dalle voci sul sempre più probabile passaggio di proprietà.