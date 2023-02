Rinnovi Inter: Calhanoglu, Bastoni e non solo. Avviate trattative con altri 2 big in scadenza

In casa Inter l'attenzione è tutta rivolta all'andata degli ottavi di Champions contro il Porto, ma c'è il tema dei rinnovi che è altrettanto importante. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , Calhanoglu e Bastoni sono le trattative più complicate da gestire, per evitare di ritrovarsi nel 2024 in una situazioni simile a quella di Skriniar.

"E poi ci sono Dzeko e De Vrij, altri due big in scadenza la prossima estate, sui quali la società nerazzurra ha già iniziato a trattare. Ecco perché da mercoledì fino al 14 marzo c’è in ballo il presente e il futuro. Nel giro di tre settimane l’Inter avrà le idee più chiare su quel che sarà possibile fare, su dove fissare i limiti e i paletti. Del resto, l’autofinanziamento impone anche questo tipo di ragionamenti. E non è sempre possibile pensare di riuscire nell’impresa di vendere un calciatore a 113 milioni di euro per poi riprenderlo in prestito un anno dopo. A volte, anche il campo deve venire in soccorso. E la Champions è l’unica via percorribile".