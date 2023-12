TS – Rinnovo Lautaro, Inter spera arrivi entro fine 2023: cifre e dettagli

Il rinnovo di Lautaro Martinez è sempre più vicino, come confermato ieri dallo stesso attaccante. Il Toro è pronto a sposare per la terza volta l’Inter dopo il primo sì arrivato nel 2018. Come sottolinea oggi Tuttosport, “la speranza dell’Inter è di ufficializzare il tutto per la fine del 2023, magari entro la Befana, ma non ci sono dubbi sull’esito della trattativa che porterà l’accordo del “Toro” fino al 30 giugno 2028 - in caso di permanenza fino a quella data, per Lautaro saranno dieci anni di Inter - con lo stipendio che diventerà il più alto della squadra e fra i più importanti della Serie A. La base passerà a 7 milioni, ma con scatti annuali e bonus che fin da subito potrebbero fargli superare quota 8.