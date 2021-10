Sky – Lazio-Inter, Inzaghi non rinuncia a Lautaro e correrà il rischio

Il messaggio del giocatore è arrivato forte e chiaro: nella gara contro l'Uruguay ha dimostrato che sta bene e il mister non può rinunciarci

Inzaghinon ci rinuncerà. Lautaro Martinez giocherà molto probabilmente da titolare nella gara dell'Inter contro la Lazio. Da capire quando il giocatore arriverà quali saranno le sue condizioni fisiche. Non tanto per una questione di infortuni perché l'affaticamento muscolare manifestato alla vigilia della gara col Paraguay sembra bello che superato. Ma per una questione di energie, di ore di riposo che mancheranno. E per una questione di allenamenti.