GdS – Lukaku, il risveglio del gigante addormentato. Lautaro sente odore di LuLa

L'Inter batte l'Empoli e riparte anche in campionato. Dopo aver raggiunto la semifinale di Champions, la squadra di Inzaghi dà continuità e ottiene tre punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League. Ritorna la LuLa, Lukaku il migliore in campo secondo La Gazzetta dello Sport: