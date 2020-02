Inter, rivoluzione in attacco? Il destino di Sanchez è già segnato, nel mirino Mertens e…

L’Inter studia la composizione dell’attacco 2020/2021. In casa nerazzurra è tempo di programmazione in vista della prossima stagione con le scelte da fare sul mercato.

La certezza è Romelu Lukaku, il vero punto fermo del reparto avanzato dei nerazzurri. Il futuro di Lautaro Martinez è in bilico, con Barcellona e Real Madrid che fanno sul serio per strapparlo all’Inter, mentre Sanchez tornerà al Manchester United: troppo esose le richieste d’ingaggio e del cartellino.

Oltre a Lukaku ed Esposito, che resterà per crescere in casa, c’è posto almeno per un parametro zero. Come scrive Il Corriere dello Sport, i nomi sono quelli di Dries Mertens e Olivier Giroud, che saranno liberi dal prossimo primo luglio. Il belga è sospeso tra il rinnovo con il Napoli, l’offerta del Monaco e l’idea di giocare con Lukaku nell’Inter, mentre il francese non è uscito dai radar di Marotta. I contatti con l’entourage ci sono e l’affare, saltato a gennaio, può concretizzarsi la prossima estate.