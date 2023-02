Inter, rodaggio finito per Esposito: attaccante “alla Dzeko”, ora segna e fa segnare

Continua la stagione fatta di alti e bassi dell'Inter Primavera che, dopo la cocente delusione dell'eliminazione dalla Youth League ai calci di rigore contro i non irresistibili ucraini del Ruh Lviv, non va oltre al pareggio casalingo contro il Bologna. Tra le poche luci di questa difficile annata c'è la crescita di Francesco Pio Esposito, fratello minore di Salvatore (2000, oggi allo Spezia) e Sebastiano (2002, in prestito al Bari). Il più piccolo di casa, classe 2005, dopo un periodo di adattamento - non privo di battute a vuoto - sembra essere riuscito a prendere definitivamente le misure alla categoria, lui che per età potrebbe ancora giocare in Under 18. Un rodaggio sicuramente non facilitato dal rendimento complessivo della squadra, ma che pare ora completato.