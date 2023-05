Inter, l’attacco è da scudetto. A Roma tocca a Lukaku-Correa, ma Lautaro è pronto

Il tecnico dell'Inter farà turnover nel reparto offensivo. Stasera Lukaku-Correa per tenersi Lautaro e Dzeko per il derby di Champions

Alle ore 18 l'Inter sarà in campo allo stadio Olimpico contro la Roma di Mourinho. Poi mercoledì il primo round col Milan per determinare chi andrà in finale di Champions League. Mister Inzaghi continua a ruotare le forze e questa sera l'attacco prescelto dovrebbe essere Lukaku-Correa.

"Il Napoli è primo per gol segnati (69), al secondo posto l’Inter (60). Osimhen capeggia la classifica marcatori (22 reti), Lautaro lo incalza (19). L’Inter poggia su un attacco da scudetto, il migliore delle sei che sgomitano per la Champions. Su 60 gol, oltre la metà (36) è stata segnata dai quattro attaccanti: di Lautaro (19) si è detto, poi Dzeko (9), Lukaku (5) e Correa (3). Lukaku si è ridestato nelle ultime settimane, la gran parte della sua stagione resta insoddisfacente. Inzaghi procede per doppie coppie e la LuLa, tanto amata dai tifosi e dai critici, non è cima ai suoi pensieri. Inzaghi si riconosce di più in Dzeko-Lautaro, il tandem di Champions", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Oggi a Roma dovrebbero essere titolari Correa e Lukaku per il turnover con vista Europa. Mercoledì, nell’andata con il Milan, cominceranno Dzeko e Lautaro. Casomai all’Olimpico si mettesse male, l’allenatore si spenderebbe la carta Lautaro, come è successo domenica contro la Lazio, e e su questo Mourinho un po’ di ragione ce l’ha. Per quanto Correa spicchi come anello debole del quartetto, sarebbe clamoroso se l’Inter non entrasse tra le elette. Il centrocampo è il reparto migliore, per tecnica, personalità e corsa, però soltanto il Napoli gode di attaccanti migliori", aggiunge Gazzetta.