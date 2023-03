Roma, confermata la squalifica di Mourinho. E su Instagram tornano le manette

Josè Mourinho rievoca il famoso gesto delle manette. Il tecnico della Roma ha pubblicato su Instagram una foto con le braccia incrociate - ufficialmente per promuovere degli orologi tanto che lo Special One ringrazia Adidas ed Hublot per il 'regalo' - ad indicare (anche) il simbolo delle manette, già esibito durante Inter-Sampdoria 0-0 del febbraio 2010 e diventato subito virale.