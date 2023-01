Roma, Zaniolo non convocato contro lo Spezia. E arriva un’altra notizia che fa rumore

Nicolò Zaniolo e la Roma sono sempre più distanti. Il giocatore ex Inter, che è stato messo ufficialmente sul mercato, non è stato convocato per la partita contro lo Spezia. Come riporta Sky Sport, le richieste del club giallorosso sono chiare: Zaniolo può partire solo a titolo definitivo per una cifra di circa 40 milioni o al massimo con un prestito con obbligo di riscatto. "Anche perché i giallorossi dovranno corrispondere all'Inter il 15% di quanto incassato dalla cessione del classe 1999. Su di lui c'è il Tottenham che ha proposto un'offerta concreta. Un prestito con diritto di riscatto o al massimo con obbligo condizionato alla qualificazione in Champions League e ad altri traguardi raggiunti dalla squadra. Condizioni che non soddisfano il club giallorosso".