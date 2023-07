Romano: “Offerta Juve per Lukaku, Chelsea non vuole Vlahovic. Per lui si muove…”

La Juventus ha presentato un’offerta al Chelsea per Romelu Lukaku , ma è subordinata alla cessione di Dusan Vlahovic. La scadenza è il 4 agosto, data entro cui la società bianconera conta di chiudere per l’addio del serbo. Fabrizio Romano su Twitter ha fatto chiarezza sull’attaccante, che ha un ruolo centrale nel triangolo Inter-Lukaku-Juve che ormai è un vero e proprio tormentone.

“Dusan Vlahovic non fa parte della lista del Chelsea. Nessuna trattativa e nessun colloquio: l’offerta della Juventus per Lukaku non ha cambiato la posizione del Chelsea. Come rivelato una settimana fa, l’unico club che sta lavorando attivamente su Vlahovic è il Paris Saint-Germain. Discussioni in corso, ancora non ci sono offerte”, si legge.