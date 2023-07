Onana, è fatta con lo United. Inter accontentata: arriverà il rilancio a 52 milioni

Il portiere lascerà presto l'Inter e vestirà la maglia del Manchester United. L'affare si può definire ormai come fatto

Ci sono pochi dubbi su quello che sarà il futuro di Onana . Il portiere vestirà la maglia del Manchester United, la trattativa è fatta, mancano solo alcuni dettagli. Non ci saranno sorprese in questa trattativa. Già nelle prossime ore potrebbe esserci l'ultimo rilancio decisivo dei Red Devils.

"André Onana viaggerà verso Manchester domenica o al massimo lunedì: ancora ieri è stato rassicurato per telefono dal suo vecchio e futuro maestro Erik Ten Hag, sarà un Diavolo Rosso a tempo di record. Non saranno i due-tre milioncini che separano l’offerta degli inglesi dalla richiesta nerazzurra a far saltare il banco. Anzi, si può ragionevolmente dire che la trattativa è nei fatti conclusa: tra domani e dopodomani lo United si spingerà fino ai 52 milioni richiesti e imbarcherà il suo portiere", spiega La Gazzetta dello Sport.