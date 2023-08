Romano: “Pavard all’Inter, here we go! Arrivato il semaforo verde del Bayern: le cifre”

Benjamin Pavard è, di fatto, un nuovo giocatore dell'Inter. Dal Bayern Monaco è arrivato il via libera per l'operazione tanto che il francese è atteso in serata a Milano.

"Benjamin Pavard all'Inter, here we go! Il semaforo verde dal Bayern è arrivato sulla base di una proposta di 30 mln più 2 di bonus. Pavard viaggerà verso Milano per fare le visite mediche e firmare il suo contratto nella giornata di mercoledì. Voleva l'Inter e ce l'ha fatta", commenta Fabrizio Romano su Twitter.